Kdo je kriv za masaker? Bil je pravi voznik tovornjaka v Berlinu

VARŠAVA – Poljski državljan, ki so ga našli ubitega v tovornjaku, s katerim je napadalec v ponedeljek zvečer zapeljal v množico na božičnem sejmu v Berlinu, je bil pravi voznik tovornjaka. Voznik je bil ustreljen, na njegovem truplu pa so po navedbah lastnika prevozniškega podjetja, v katerega lasti je tovornjak, vidne sledi udarcev.

Moški, star 37 let, je bil precej močan, težak okoli 120 kilogramov in visok 183 centimetrov, je povedal lastnik podjetja Ariel Zurawski, sicer stric umrlega voznika. Pojasnil je, da je po fotografiji identificiral voznika, na njej pa so bile na truplu vidne sledi udarcev.

Tovornjak je v Berlin v sredo pripeljal iz Italije, prevažal pa je 24 ton jeklenih elementov. V Berlinu bi moral danes tovor razložiti. Zurawski je povedal, da se je z voznikom zadnjič slišal v ponedeljek okoli 15. ure, okoli 16. ure ga je še enkrat klical, a se ni več javljal na telefon.

S pomočjo sistema GPS so ugotovili, da se je okoli 16. ure vozilo premikalo, a je šlo za manjše premike na parkirišču, kot bi se nekdo učil voziti, nato pa je ob 19.40 tovornjak parkirišče zapustil in odpeljal proti deset kilometrov oddaljenemu božičnemu sejmu.

Kot je še povedal lastnik, je bilo z vozilom enostavno upravljati, imelo je avtomatski menjalnik, kljub temu pa vožnja po Berlinu s takšnim tovornjakom ni enostavna, zato je možno, da ga je vozil pravi voznik in ne napadalec.