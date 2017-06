Kdo bo odgovarjal za najmanj 58 mrtvih?

Na vrhu stolpnice reševalne ekipe in preiskovalci. Upanja za preživele skoraj ni več. Foto: AP

LONDON – Po požaru v londonski stolpnici pogrešajo 58 oseb, za katere domnevajo, da so mrtve, je sporočil načelnik londonske policije Stuard Cundy. Kot navaja britanski BBC, je v zadnjo številko vključenih 30 že potrjenih smrtnih žrtev. Ob tem je Cundy posvaril, da bi se lahko število žrtev še povečalo, saj bo njihovo iskanje najverjetneje trajalo več tednov. Vse, ki jim je uspelo pobegniti iz stolpnice, je tudi pozval, naj pristojnim oblastem sporočijo, da so na varnem.

Stanovanjsko stolpnico Grenfell Tower v predelu Londona West London je v sredo zgodaj zjutraj zajel požar , ki se je iz drugega nadstropja razširil vse do vrhnjega, 24. nadstropja.



Zahtevajo odstop premierke

V londonski vladni četrti Westminster pa so se znova zbrali protestniki, ki po požaru v stolpnici zahtevajo odstop premierke Therese May. Podobni protesti pred vladnim sedežem na Downing Streetu so bili v britanski prestolnici že v petek zvečer. Kritiki Mayevi očitajo, da se ni ustrezno odzvala na katastrofo z ognjenimi zublji. Prav tako del krivde za katastrofo pripisujejo vladi.

Mayeva se je že srečala s predstavniki stanovalcev in žrtev, prostovoljci ter lokalnimi voditelji. Kot poroča francoska tiskovna agencija APF, predstavniki ob prihodu niso govorili z novinarji.