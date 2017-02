Kazen ginekologom! Ne boste verjeli, kaj so vse počeli

SKOPJE – Dobro si bodo zdravniki in medicinske sestre z ginekološkega oddelka v bolnišnici v mestu Štip v Makedoniji zapomnili praznovanje letošnjega pravoslavnega novega leta (14. januar)! Slavje je bilo kar v bolnišnici, na mizah so bili šampanjec, vino in cigarete, najbolj pa so odgovorne zbodli okrašeni mafini v obliki vagin.



Vedenje uslužbencev bolnišnice ni bilo spoštljivo do pacientov, menijo nadrejeni, ki so sklenili, da bodo vpletenim zdravnikom in sestram vzeli 30 odstotkov mesečne plače. Škandal verjetno ne bi niti prišel v javnost, če ne bi ena od uslužbenk na družabnem omrežju objavila fotografije praznovanja v bolnišnici. Ljudi niso zmotili le mafini, uslužbenci so v službenem času pili alkohol, ki je v bolnišnici seveda prepovedan, poleg vsega so še nosili božičkove kapice, kar se je nadrejenim zdelo neprimerno.



Uslužbenka, ki je na spletu objavila fotografije, je zapisala: »Zahvaljujemo se za lepe in izvirne mafine, ki so maskota našega oddelka za ginekologijo in porodništvo. Dan je bil dolg, a se nam je vseeno uspelo zbrati in proslaviti novo leto.«



Odločitev o denarni kazni je sprejela finančna direktorica bolnišnice Elizabeta Paparova, pritrdila pa ji je tudi disciplinska komisija. »Po interni preiskavi smo direktorju bolnišnice predlagali denarno kazen za zdravnike in medicinske sestre, ki jih je videti na fotografijah,« je povedala Paparova.



Ginekološki oddelek štipske bolnišnice je lanskega novembra pretresel škandal, ko sta nosečnica, stara 26 let, in njen otrok umrla zaradi toksičnega šoka.