Kar dva dni je živ ležal v mrtvašnici

Družina moškega, ki ga je zbil avto in so ga razglasili za mrtvega, v resnici pa je bil živ, zahteva preiskavo. Zgodba sicer nima srečnega konca: moški je dva dneva živ preživel v hladilniku v mrtvašnici, umrl pa je le nekaj ur potem, ko so zatipali utrip srca.



Msizi Mkhize, star je bil 28 let, je ponoči s prijateljem hodil domov v Kwa-Mashu blizu Durbana (Republika Južna Afrika), ko ga je zbil avto. Reševalci so mislili, da je mrtev, zato so ga odpeljali v mrtvašnico, tam pa so ga dali v hladilnik. Po dveh dnevih, ko so njegovi svojci prišli identificirat truplo, da bi ga pripravili za pogreb, napovedan za dva dneva pozneje, pa so zatipali utrip! Odpeljali so ga v bolnišnico Mahatma Gandhi, vendar ga zdravnikom in medicinskim sestram ni uspelo obdržati pri življenju in je umrl nekaj ur pozneje. Njegov oče Peter Mkhize je povedal: »Nimam besed, s katerimi bi izrazil občutke ob tem, kar se je zgodilo mojemu otroku. Preživeti vso noč in dopoldne v hladilniku mrtvašnice je preprosto narobe.« Dr. Rishigen Viranna je že pozval k preiskavi grozljivega dogodka: »V urgentni medicini poznamo koncept t. i. zlate ure, po kateri ima pacient najboljše možnosti preživetja oziroma okrevanja, če je dobi zdravljenje v prvi uri po nesreči. To pa se v tem primeru ni zgodilo.« Dr. Viranna je pozdravil uslužbence v bolnišnici, ki so se pet ur trudili rešiti Mkhizejevo življenje. Njegova sestra Hlobisile pravi: »Hočemo izvedeti, kdo je razglasil smrt. Je ta človek dovolj izkušen za ravnanje ob tovrstnih dogodkih in sprejemanje odločitev? Za družino je zelo stresno in boleče vedeti, da je naš sin in brat noč preživel živ v mrtvašnici. Nekdo ni opravil svojega dela, zahtevamo popolno pojasnilo.«