Kaos v središču prestolnice, umrla je ena oseba

BEOGRAD – V množičnem pretepu migrantov v središču Beograda je bil danes ubit en migrant, eden je bil ranjen in so ga odpeljali na urgenco. Do pretepa je prišlo med dvema skupinama migrantov v bližini glavne avtobusne postaje, v pretepu so bili uporabljeni tudi noži, so po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug sporočili s srbskega notranjega ministrstva.

Policija je aretirala pet migrantov, osumljenih udeležbe v pretepu. Pri njih naj bi našli tudi nože.

Do pretepa je prišlo danes okoli 15. ure v parku, kjer se zbirajo migranti, ki ne želijo biti nastanjeni v sprejemnih centrih. Park je postal stičišče migrantov, pretežno iz Afganistana in Pakistana, ki želijo iz Srbije v države EU. Od tu sta oktobra proti EU odšli dve skupini migrantov - ena proti meji z Madžarsko, druga pa na mejo s Hrvaško - a nobeni ni uspelo in sta se vrnili v srbsko prestolnico.