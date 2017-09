Kaj se je dogajalo na podmornici, s katere je izginila novinarka?

STOCKHOLM – Dober mesec po izginotju švedske novinarke Kim Wall in najdbi njenega obglavljenega trupla v danskem morju na dan prihajajo nove podrobnosti o tem, kaj se je dogajalo na podmornici, kjer je Kim izgubila življenje. Peter Madsen, ki jo je zadnji videl živo in je osumljen, da ji je na krut način vzel življenje, je spregovoril in podal svojo plat zgodbe.

Kri je bila povsod

Po besedah njegovih odvetnikov Madsen pojasnjuje, da je držal težek pokrov, ko je v nekem trenutku izgubil nadzor, zaradi česar mu je pokrov zdrsnil iz rok in usmrtil nesrečno novinarko. Ker je bil v šoku in ni vedel, kaj naj stori, je njeno truplo odvrgel v morje in nameraval narediti samomor.

Madsen naj bi na sodišču še povedal, da je po usodnem udarcu Wallova hudo krvavela. »Bilo je polno krvi. V tistem šoku je bilo edino, česar sem se domislil, to, da sem njeno truplo odvrgel v morje,« je dejal po poročanju BBC.

Delal se je, da ne ve nič

Wallova se je z Madsonom 10. avgusta odpravila na plovbo s podmornico, ki jo je ob pomoči prostovoljcev zgradil sam. To je pritegnilo številne medije, tudi Kimovo. Ko sta odplula, se je za njo izgubila vsaka sled. Dan po izplutju je Madsen poklical pomoč. Njegovo podmornico so uspešno izvlekli iz vode, a novinarke na krovu ni bilo. Njen partner je prijavil, da je pogrešana, preiskovalci pa so takoj posumili, da za izginotjem stoji Madsen. Čeprav se je sprva delal, da ne ve, o čem govorijo in kaj ga sprašujejo, se je kmalu sam začel zapletati.

Preiskovalci še vedno nadaljujejo iskanje njenih posmrtnih ostankov, saj so prepričani, da bodo tako lažje sestavili celotno zgodbo.