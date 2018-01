Kaj se dogaja na pravni fakulteti? Že osmi študent storil samomor

BRISTOL – Univerza v Bristolu je zopet zavita v črno. Študent tretjega letnika pravne fakultete si je vzel življenje, to pa je že osmi primer samomora na univerzi v zadnjih 18 mesecih. Vodja študentskega referata na fakulteti Mark Ames je v nedeljo medijem potrdil žalostno novico. »Policija nas je obvestila, da je Justin storil samomor,« je povedal. Družini in prijateljem je izrekel sožalje, študentom pa je ob tragični izgubi prijatelja obljubil pomoč fakultete.

Samomor za samomorom

Justin ni osamljeni primer tragične smrti na bristolski univerzi. Študentka filozofije Miranda Williams je oktobra lani zaužila paracetamol in umrla zaradi zastrupitve, študent prava Kim Long je preminil zaradi zadušitve, oblasti pa so bile tudi v njegovem primeru prepričane, da je šlo za samomor. Študent matematike James Thompson si je prav tako vzel življenje, mrtvega so ga našli oktobra lani. Oblasti za zdaj niso potrdile, da bi bile smrti osmih študentov med seboj povezane.