Junak pred smrtjo reševal učence, njegova otroka sta umrla

VERONA – Po hudi nesreči v Italiji, v kateri je umrlo 16 ljudi (dve osebi se še vedno borita za življenje, preko 30 je poškodovanih), večinoma najstniki, je iz sosednje Madžarske prišla zgodba o nesrečnem junaku Györgyu Vighu. Kot pišejo tuji mediji, je ta profesor, ki se je z učenci vračal v domovino iz smučanja v Franciji, iz gorečega avtobusa reševal druge učence, svojih lastnih pa ni mogel. V nesreči je bil tudi precej močno opečen. Smrt njegovega 30-letnega sina je danes potrdil madžarski konzul v Milanu. Njegovi prijatelji iz hokejskega kluba so se od njega poslovili z objavo: »Z veliko žalostjo se poslavljamo od našega igralca Balasza. Nikoli te ne bomo pozabili. Počivaj v miru.«

Erika Vigh, Györgyeva žena, je bila prav tako na avtobusu smrti. Še preden je izvedela, da je umrl tudi njen sin, je medijem povedala, da je njuna hči, 18-letna Laura, sedela z očetom: »Ko smo se zaleteli v zid, je zdrsnila s sedeža. Gyorgy jo je skušal izvleči, a mu ni uspelo. Videl je le še ogenj. Čuti se krivega in ne more si oprostiti, ker je ni rešil.«

Naj spomnimo, da je včeraj pri Veroni avtobus, ki je prevažal 54 oseb, trčil v steber in zagorel. Večina na njem so bili najstniki iz budimpeštanske šole, stari od 14 do 18 let.