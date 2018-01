Jud presajal organe na Kosovu

PRIŠTINA – Kosovo od Cipra zahteva izročitev izraelskega državljana, ki ga sumijo, da je bil v njihovi državi glavni organizator mednarodne mreže trgovanja z organi. »Naredil bom vse, da bomo tega človeka, ki ni zakrivil le kaznivih dejanj, ampak je tudi škodil ugledu Kosova v svetu, privedli prek roko pravice in bo odgovarjal za svoja dejanja,« je prek facebooka sporočil kosovski pravosodni minister Abelard Tahiri.

Prejemniki so bili za ledvico pripravljeni plačati tudi 100.000 evrov.

Izraelski državljan – lokalni mediji pišejo, da gre za Mošeja Harela, ki so ga prejšnji teden prijeli na Cipru – naj bi organiziral več kot trideset posegov odstranjevanja ledvic in presaditev, ki so jih nezakonito opravili na kliniki Medicus blizu Prištine, ki so jo zaprli po izbruhu škandala leta 2008. Nezakonite posege so odkrili, ko se je Turek zgrudil na prištinskem letališču, potem ko so mo odstranili ledvico. Evropsko sodišče na Kosovu je pet kosovskih zdravnikov leta 2013 obsodilo na večletne zaporne kazni zaradi trgovine z organi. Mreža je delovala po vsej Evropi, v Severni Ameriki in na Bližnjem vzhodu; donatorjem so obljubljali 15.000 evrov, prejemniki organov, večinoma Izraelci, pa so bili pripravljeni plačati do 100.000 evrov za kirurški poseg. Kosovsko vrhovno sodišče je leta 2016 sodbo razveljavilo in ukazalo obnovo postopka, ki še traja. V obtožnici piše, da je bil Harel gonilna sila mreže, zdravnika Yusufa Ercina Sonmeza, turškega državljana, ki je na begu, pa sumijo, da je sodeloval pri presaditvah organov na kliniki.