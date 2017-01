Jovica zmrznil v snegu, volkovi so mu pojedli obraz in roko

BABUŠNICA – Srbijo je pretresla žalostna smrt 58-letnega Jovice Dimitrijevića, ki je pred štirimi dnevi umrl v močnem snežnem metežu, poroča Telegraf.rs.

Moški, ki je sam živel v vasi Štrbovac, je v sneg padel na poti med cesto in domom ter tam obležal. Sosedje so postali zaskrbljeni, ko ga dva dni niso videli, opazili pa niso niti dima, ki se je navadno vil iz njegove hiše.

»V tistih dneh je divjal snežni metež, Jovica pa je potreboval pomoč in se je napotil proti mestu. Živel je od socialne pomoči, imel je težave s pljuči. Bil je dober človek,« je o njem povedala soseda Vlasta Marinković.

Prepoznava trupla je bila zelo težka, saj sta manjkala del obraza in roka. Verjetno so ga pogrizli volkovi, šakali ali potepuški psi. V njegovem žepu so našli mobilni telefon, po katerem so ga prepoznali.

»Ni imel obuvala na eni nogi in niti kape, ki jo je vedno nosil. Truplo je bilo iznakaženo in nisem ga mogla gledati. Ne vem, kaj se je zgodilo, ampak želim verjeti, da je bilo to od ledu in mraza,« je še dodala soseda.