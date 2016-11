Jokal je, zato je 2-letniku odrezal glavo in ga vrgel v jezero

CHICAGO – Policisti so v torek sporočili, da so aretirali 41-letnega Kamela Harrisa, potem ko so v njegovem avtu našli kri umrlega 2-letnega Kyriana Knoxa, poroča The Sun.

Harris je septembra kruto umoril fantka, mu odrezal glavo in druge dele telesa ter njegovo truplo odvrgel v jezero. Dečkova mama in njegova prijateljica sta svoja 2-letna otroka pustili pri Harrisu, ko sta bili zdoma, policisti pa menijo, da je do umora prišlo, ker je Kyrian jokal. Harris je Kyrianu namreč dal mleko, ker pa je imel deček intoleranco na laktozo, se je začel počutiti slabo in je jokal. »Kar zlomil se je in se ni mogel več ukvarjati z njim,« je o umoru povedal eden od policistov.

Policisti so bili o umoru obveščeni, ko je mimoidoči opazil nogo v jezeru. Kasneje so tam našli še drugo nogo in dve roki, naslednji dan pa tudi dečkovo glavo. Policisti so dogodek opisali kot »najtežjo izkušnjo, ki so jo kdaj doživeli v službi«.

Harris je po umoru dečka prijavil kot pogrešanega, v torek pa so ga policisti aretirali in ga obtožili zaradi umora.