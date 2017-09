Jedel obglavljeno truplo

CAPE TOWN – Južno Afriko je pretresla smrt 23-letnika, ki je obležal pod streli policije. Aphiwe Mapekula je bil ustreljen v roko, nogo in trebuh, ko so ga možje v modrem poskušali aretirati na njegovem domu. Položaj je bil napet, ker je med prihodom policije jedel surovo truplo ženske, ki jo je malo prej obglavil.

Policisti so sprva sprožili nekaj opozorilnih strelov, vanj pa so začeli meriti, ko jih je napadel z nožem. Mladi moški naj bi z nožem prerezal vrat in nato tudi obglavil 35-letno Thembiso Masumpo iz mesta Mount Frere. Policiste je poklicala njegova prestrašena mama, ki je bila priča moriji. »Nikoli nisem vzgajala takšnega sina. Tega si nisem predstavljala,« je povedala pretresena ženska.

Aretirali so jih potem, ko je na policijsko postajo prišel član plemena s kosom človeške roke in noge.

Sosedje so povedali, da je žrtev opravljala navadna opravila v njegovi hiši. Bojda je prala perilo na vrtu za hišo, ko jo je napadel. Županja mesta Bulelwa Mabengu sumi, da je bil pod vplivom drog. Hudo ranjenega kanibala so odpeljali v bolnišnico Nelsona Mandele v Mthathi, kjer je bil pod strogim policijskim varstvom. Opravili so urgentno operacijo, vendar so bile poškodbe prehude.

To je že drugi primer kanibalizma, ki je v zadnjih treh tednih pretresel državo. Policija proučuje pleme kanibalov, pri katerih so našli osem človeških uhljev v posodi za kuhanje. Menda so jedli človeško meso, ker so bili prepričani, da bodo tako postali odporni proti nabojem. Aretirali so jih potem, ko je na policijsko postajo prišel član plemena s kosom človeške roke in noge in rekel, da mu človeško meso ne diši več. Zaradi tega so se sestali vsi prebivalci vasi Estcourt, med njimi jih je 300 priznalo, da so jedli človeško meso, tako da so izkopavali grobove. Med racijo na domovih vaških zdravilcev so našli številne dele teles.