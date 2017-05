Je ta objava napovedala bombni napad na koncertu?

MANCHESTER – Po včerajšnjem bombnem napadu v Areni Manchester, ko je sredi koncerta Ariane Grande odjeknila eksplozija, še ni nihče prevzel odgovornosti. A nekateri so že prepričani, da je za napad, v katerem je umrlo 22 oseb, odgovorna Islamska država.

Nekaj ur prej, preden je v dvorani, v kateri so bili večinoma najstniki in še manjši otroci, odjeknila eksplozija, se je na twitterju pojavil zapis, za katerega so zdaj nekateri prepričani, da je napovedal krvavo maščevanje. Ob 18.32 je uporabnik owys663 objavil tvit z oznakami #islamicstate, #manchesterarena: »Ste pozabili na grožnje?«

Nekateri tuji mediji poročajo, da je to maščevanje za napade na otroke v Mosulu in Raki.

Napad je sicer izvedel samomorilski napadalec. Njegovo truplo so že našli.