To je pot, po kateri naj bi kot migrant potoval berlinski klavec

BERLIN, LJUBLJANA – Po neuradnih informacijah je klavec iz Berlina v Nemčijo prišel preko Slovenije. Nemški Welt poroča, da je napadalec 23-letni migrant iz Pakistana Naved B. Natančen dan, ko je hodil po naši grudi, še ni znan, vendar naj bi bil pri nas decembra 2015. Prišel naj bi bil iz Hrvaške, pot pa nadaljeval čez Avstrijo do obmejnega kraja Passau, kjer je ravno na silvestrovo 2015 prečkal avstrijsko-nemško mejo.

Specialne enote berlinske policije so medtem le nekaj ur po napadu izvedle akcijo v zaprtem letališču Tempelhof, kjer je od lani begunski kamp. Specialci so vdrli v enega izmed hangarjev, ni pa še znano, ali so koga odpeljali in kaj je bil cilj akcije. Čeprav so berlinski policisti delovali zelo previdno in niso hoteli potrditi, da je šlo za teroristično akcijo, so zjutraj na twitterju objavili novico, da je napadalec tovornjak namerno usmeril v množico.