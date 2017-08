Je to najokrutnejša varuška vseh časov? Otroke žgala in pretepala

DANBURRY – Lidia Quilligana, varuška iz najhujše nočne more, bo morala za zapahi preživeti 15 let. Tako je odločilo sodišče, potem ko je slišalo, kaj vse je počela trem otrokom, starim od enega do treh let.

32-letna priseljenka iz Ekvadorja je svoje početje nekaj časa uspešno skrivala. A starši enega od varovancev so opazili, da se z otrokom nekaj dogaja. Zato so nastavili kamero. Ko se je mati nekega dne vrnila iz službe, je opazila, da je malčica v modricah, roke in noge pa ima opečene. Varuška ji je naložila zgodbo, da si je pristavila stol k štedilniku in se tako opekla. Ko so pogledali posnetek skrite kamere, pa je sledil šok: pošastna varuška je marca 2015 triletnico do štedilnika privlekla za lase in ji na vroč štedilnik prislonila roke in noge.

Žrtvi Quilligane sta še vsaj dve. Po podatkih sodišča je svoje vzgojne ukrepe uporabljala še enem primeru, v Danburyu, kjer je bila nasilna do enoletnih dvojčkov.

Izgubila je nadzor

Varuška iz najhujše nočne more se je za svoja dejanja opravičila in dejala, da je vse te otroke imela rada.

Odvetnik Quilligane je dejal, da ni pošast, ampak oseba, ki je izgubila nadzor nad seboj. Zgovarjal se je tudi na njeno težko otroštvo, v katerem je bila tudi sama zlorabljena in je to edini način discipline, ki ga je poznala. Sodišče se s takšnimi argumenti očitno ni strinjalo. Kljub priznanju jo je na koncu obsodilo na 15 let zapora.