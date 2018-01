Je kriv ogljikov monoksid? 46-letnik in 35-letnica sta v smrtni nevarnosti

KUTINA – V hiši v bližini Kutine so našli nezavestnega 46-letnega moškega in 35-letno žensko. Oba so takoj prepeljali v bolnišnico v Sisek, poroča Jutranji list. Oba sta v smrtni nevarnosti, medtem pa kriminalistična preiskava še poteka. Neuradno sta se nesrečnika zastrupila z ogljikovim monoksidom.