Je kdo ubil teoretika zarot? »Bruhal je črno tekočino!«

VARŠAVA – Znani britanski teoretik zarote Max Spiers (39) je svoji materi poslal preroško sporočil: »Tvoj sin je v težavah. Če se mi bo kaj zgodilo, raziščite to.« Samo nekaj dni kasneje je na skrivnosten način preminil.

Očeta dveh otrok so namreč mrtvega našli v prijateljevem stanovanju v Varšavi, kjer bi na konferenci imel predavanje o teorijah zarote in neznanih letečih predmetih (NLP). Uradno je umrl naravne smrti, kljub temu da obdukcije ni bilo. Po besedah njegovih prijateljev je pred smrtjo bruhal črno tekočino, še piše Daily Mail.

»Raziskoval je obstoj NLP-jev in prizadevanja vlade, da prikrijejo informacije o njih. Zagotovo je imel veliko sovražnikov,« je rekla Maxova mati Vanessa Bates (63). Mnogi Maxovi spletni prijatelji menijo, da so ga umorili vladni agenti, zato so že podali zahtevo za obdukcijo njegovega trupla.

Max je sicer v zadnjem intervjuju za Porozmawiajmy TV, le štiri dni pred smrtjo, dejal, da je resno bolan: »Počutim se, kot da mi nekaj prehaja skozi grlo, kot da je nekaj preželo moje grlo. Kot da so mi vbrizgali anestezijo. Zdi se mi, da moj obraz gori.«