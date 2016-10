Je bila kadetinja Martina pijana, ko je padla iz četrtega nadstropja?

ZAGREB – Približno dva meseca že traja preiskava tragedije, v kateri je umrla kadetinja hrvaške vojske Martina Ćuk (22) iz Krašića. Njeno truplo so našli 22. avgusta okoli 6.45 na dvorišču hrvaškega vojaške akademije, poročajo hrvaški mediji.

Dvom ostaja?

Čeprav naj bi šlo za nesrečen dogodek, so mnogi prepričani, da to ne drži in da vojska poskuša resnico pomesti pod preprogo ter prikriti, kaj se je zgodilo. Rečeno je bilo, da je mlada in perspektivna Martina, ki je bila uspešna kadetinja in se je vojski pridružila leta 2012, naredila samomor, a skoraj nihče ne verjame, da to drži.

Notranja preiskava, ki jo je od vojaške policije prevzela policije, je pokazala, da je šlo za nesrečen slučaj, da je dekle padlo skozi okno četrtega nadstropja zgradbe vojaške akademije.

Neimenovani viri so še razkrili, da je do smrti prišlo zaradi posledic, ki jih je utrpela pri padcu z višine. Na truplu niso našli nobenih sledi, ki bi kazale, da je prišlo pred padcem do kakšnega spopada ali da bi jo kdo potisnil skozi okno.

Pijana sedela na okenski polici

Po besedah nekaterih drugih kadetov naj bi Marina zelo rada sedela na okenski polici. Preiskava pa je menda pokazala tudi to, da je bila v trenutku, ko je padla s police, opita. V njeni krvi naj bilo več kot 1,5 promila alkohola. Nesreča se je zgodila, ko se je vrnila s praznovanja rojstnega dneva.

Med preiskavo naj bi nekateri njeni kolegi odšli celo na testiranje s poligrafom, pregledali so nadzorne kamere, opravili vrsto razgovorov. Njena družina v tem času ni govorila z novinarji, vendar naj ne bi verjela, da je Martina umrla zaradi nesrečnega spleta okoliščin.