Izumitelj zanika, da je obglavil novinarko

KØBENHAVN – Minuli teden je danski izumitelj Peter Madsen pred sodiščem v Københavnu povedal tudi svojo plat zgodbe o tragediji komaj 30-letne novinarke Kim Wall. Osumljeni 46-letnik trdi, da je dekle umrlo, ker je na njeno glavo padla 70-kilogramska vhodna loputa podmornice.

Zanikal je, da bi jo raztelesil, le čevlje in nogavice naj bi izgubila, ko jo je vrgel čez krov.

Spomnimo se, da so njeno golo in brezglavo truplo našli v vodah okoli danske prestolnice teden dni za tem, ko je 10. avgusta odšla s Madsenom na vožnjo v njegovi podmornici. Po globokem potopu sta se vrnila na površje in splezala na razgledni stolp. On je plezal prvi, ona mu je sledila, tik pod vrhom pa mu je spodrsnilo in loputa jo je zadela v glavo. »Če mi ne bi spodrsnilo, loputa ne bi padla. Kim bi bila živa in jaz danes ne bi bil tukaj,« je rekel Madsen. Novinarka je menda zelo krvavela in umrla. Namesto da bi poklical pomoč, je odpeljal na morje, da bi razmislil. Nato je nekaj ur spal, potem pa se odločil, da se bo znebil njenega trupla. Zanikal je, da bi jo raztelesil, le čevlje in nogavice naj bi izgubila, ko jo je vrgel čez krov. Menda je razmišljal o samomoru. Dan zatem je namenoma potopil svojo podmornico. Policija je sporočila, da je bila njena glava odrezana, telo pa obteženo s kovino, da bi potonilo na dno morja.

Madsen naj bi bil svojeglav in konflikten, vendar nikoli ni bil nasilen. Pogosto se je jezil na novinarje, ki so o njegovih projektih pisali z zadržki. Sodnica Anette Burko mu je odredila še štiri tedne pripora, saj sumi, da je šlo za umor.