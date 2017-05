Izsiljeval je mamo in od nje vsak dan zahteval denar

REKA – Hrvaško pretresa okrutno ravnanje 40-letnega R. D. iz Viškova, ki je izsiljeval in pretepal lastno mamo. Nasilnežu so na Reki odredili enomesečni pripor, poročajo hrvaški mediji.

Štiridesetletnik naj bi bil stari znanec policije, ki so ga že večkrat obravnavali zaradi družinskega nasilja. Številne prijave pa ga očitno niso spravile na pravo pot. Tokrat je namreč osumljen, da je kar dve leti od mame dnevno zahteval od 10 do 20 kun. Če ni imela denarja, je nanjo vpil in jo pretepal.

Nesrečnica se je v strahu pred tepežem zatekla k prodaji steklenic. Grozljivo izsiljevanje in tepež sta eskalirala 2. maja, ko je od nje zahteval denar, a ga ženica ni imela. Z rokami jo je začel udarjati po glavi in ji groziti, da jo bo ubil. Na koncu ga je obvladala policija.