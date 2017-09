Izprijeno in bolno: Želim postati serijski morilec

GOIANIA – Iz Brazilije poročajo o grozljivem zločinu. 13-letnik je umoril svojo 14-letno sosedo. Na stopnišču domače hiše ji je najprej treščil glavo ob zid, nato pa jo je še zabodel. Truplo nesrečnega dekleta je našla soseda, navaja Daily Mail.

Želel je postati serijski morilec

Žrtev je zabodel v roke, vrat in prsi.

Morilec se je sam predal oblastem in priznal, da je vrstnico ubil, ker »mu je bila ideja ubijanja všeč in je želel postati serijski morilec«. Dodal je, da je hotel ubiti še dve sošolki in da ga je zanimalo, kako se bodo drugi sošolci odzvali na umor.