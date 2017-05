Izpoved igralke Katarine: Bila sem žrtev pedofila

Mlada igralka in pevka Katarina Bogićević, ki je zaslovela v seriji Folk, kjer je igrala mlado deklico Zvezdano, se je izpovedala. V otroštvu ji ni bilo lahko, bila je žrtev nasilja. Nad njo so se spravljale kar vrstnice. Kadar koli ji je šlo bolje od njih, bodisi v šoli ali športu, so ji fizično grozile. »Spomnim se, da so me po nogometu, ko smo zmagale, pričakale, me preteple in mi zlomile prst,« se spominja Katarina.

Ko je med snemanjem serije tri mesece ni bilo v šoli so sošolci izpolnjevali anketo: »Zakaj sovražiš Katarino?«. Njena najboljša prijateljica je shranila vse zapise in jih dala Katarini, da jih je lahko prebrala.

Kot da vrstniško nasilje ni bilo dovolj, je bila Katarina še žrtev pedofila, ki jo je preganjal na spletnih omrežjih. »Kar je napisal, je bilo res podlo. Tako grdih besed ne morem niti ponoviti. Moji starši so izvedeli, kdo je, in ga prijavili.« Katarina je še povedala, da jo je oče zdaj naučil, naj v prihodnje vrne udarec.