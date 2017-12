Izgubila bitko: na božič preminila Kristina Hunjek (5)

DARUVAR – Kristina Hunjek (5) iz Daruvarja je umrla na božično noč na kliniki za otroške bolezni. Bolehala je za nevroblastomom nadledvičnih žlez. Gre za zelo redko vrsto raka pri mlajših od deset let.

S humanitarno akcijo, v katero sta se vključila vsa Hrvaška in združenje Ljubav na djelu, so zbirali denar za njeno zdravljenje. V soboto so iz združenja obvestili javnost, da je humanitarna akcija prekinjena. Malčici niso mogli več pomagati, saj je bolezen močno napredovala.

Kristina se je rodila kot povsem zdrava, bila je vesela, nasmejana in razigrana. Prve simptome bolezni so starši opazili, ko ni imela niti eno leto. Ni se mogla postaviti na nogice, imela je vročino 39,4. V zagrebški bolnišnici so ji nato postavili diagnozo.

Zdravili so jo s kemoterapijo, prestala je operacijo in dvakrat presaditev matičnih celic. Bolezen se je vrnila lani.

Na facebooku so se od nje poslovili z besedami: »Na sam božič se je nebo odločilo k sebi vzeti še enega angelčka.«