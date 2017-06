Izginilo letalo z več kot 100 potniki

NAYPYIDAW – V Mjanmaru je z radarjev izginilo vojaško letalo, poročajo tuji mediji. Gre za vojaško letalo, na krovu katerega naj bi bilo 116 ljudi. Iskanje pogrešanega letala že poteka, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Iz poveljstva vojske so sporočili, da so okoli 13.35 (okoli 9. ure po srednjeevropskem času) nenadoma izgubili stik z letalom, ki je bilo takrat nad Andamanskim morjem približno 32 kilometrov zahodno od mesta Dawei.

Dodali so, da iskalna in reševalna akcija že poteka. V iskanje so vključili tako ladje kot letala.

Burmese military aircraft reportedly carrying more than 100 people has gone missing, officials say https://t.co/d5pEPGvRPn — BBC Breaking News (@BBCBreaking) June 7, 2017

Neimenovan vir na letališču je za AFP povedal, da je bilo na krovu letala ob vzletu 105 potnikov in 11 članov posadke. Večino potnikov je bilo družinskih članov vojakov, ki so nameščeni na obalnem območju države. »Verjamemo, da je šlo za tehnično napako. Vreme tam je dobro,« je še dejal vir za AFP.