Izginili Martina (26) in Iva (1)

Martino in komaj enoletno Ivo pogrešajo že 10 dni. Foto: nestali.hr

VARAŽDINSKE TOPLICE – V okolici Varaždinskih Toplic pogrešajo Martino Rogek (26) in njeno komaj enoletno hčerko Ivo, poroča portal 100posto.hr.

Mati je z deklico po podatkih državne evidence izginila že v soboto, 27. maja. Informacij o tem, kam sta odšli, nimajo.

Martina (dekliški priimek Hajduk) je visoka 160 cm, ima kostanjeve lase in modre oči, Iva pa ima kakor mati kostanjeve lase in modre oči ter je visoka od 80 do 100 cm.