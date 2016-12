Iz Turčije ob slaščicah vozil še 38 kil heroina

PIROT – Ko se policisti in cariniki iz srbskega Pirota potolčejo po prsih, da jim je na meji z Bolgarijo uspel kak večji zaseg prepovedanih drog, ne pozabijo omeniti svojih kapitalnih ulovov iz preteklosti. Največja najdba heroina, s katero se pohvalijo, bojda izvira iz leta 1996, ko so v slovenski tovornjakarski prikolici s papriko naleteli tudi na 190 kilogramov heroina, ki ga je poskušala pretihotapiti gorenjska heroinska naveza. Še ena pomembna trofeja pa izhaja iz slovenskih logov – pred skoraj natanko dvema letoma se je namreč v njihove lovke ujel Jože Vidmar iz Velikih Les pri Ivančni Gorici.



Gnala ga je želja po zaslužku



Vest o njegovem prijetju 13. decembra 2014 so nam tedaj potrdili na Upravi carine Srbije. Njihovim carinikom je okrog treh zjutraj padel v oči tovornjak hladilnik, ki je na mejnem prehodu Gradina zapustil Bolgarijo. Odločili so se za skrbnejši pregled, s skenerjem pa so ugotovili, da je pod streho hladilnika v prostoru za izolacijo nekaj, kar ne spada tja. Še preden so se dokopali do tega tovora, jih je 48-letni slovenski državljan presenetil z besedami, da iz Turčije proti Bosni ne prevaža le slaščic, ampak tudi drogo. V 78 kovinskih škatlah – tihotapci so zmotno menili, da bodo te odbile žarke skenerja –, je bil bel prah, že prvi testi pa so potrdili, da gre za kar 38 kilogramov zelo čistega heroina.

