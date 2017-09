Iz trebuha izrezala otroka, truplo pa odvrgla v reko

FARGO – Prebivalci Farga v Severni Dakoti so pretreseni. Na sodišču na dan prihajajo podrobnosti in okoliščine grozljive smrti 22-letne Savanne Greywind – našli so jo v reki Red River. Truplo, zagozdeno ob drevo ter polepljeno z lepilnim trakom in ovito v plastično folijo, sta našla kajakaša. Ob odkritju so ugotovili, da je Savanna tik pred smrtjo pod svojim srcem nosila otroka. Dojenčico, izrezano iz njenega trebuha, so dva dni kasneje našli na domu njenih sosedov, 38-letne Brooke Lynn Crews in 32-letnega Williama Henryja Hoehna.

Zgodbi se razlikujeta

Za Savanne se je 19. avgusta izgubila vsaka sled. Na sodišču je Brooke dejala, da jo je nosečnica na ta dan obiskala, da bi ji sprožila porod, dva dni kasneje pa da je prišla na njen dom in ji otroka predala. Toda William je na sodišču povedal povsem drugačno zgodbo. Dejal je, da je tisti dan v kopalnici našel Brooke, ki je čistila kri. Pokazala mu je dojenčico in dejala: »To je najin otrok. Zdaj smo družina.« Nato se je znebil vreč, v katerih so bila okrvavljena oblačila in krvave brisače. Na sodišču so oba obtožili ugrabitve in laganja policiji. Sodnik je določil varščino v višini dveh milijonov za vsakega. Mediji še poročajo, da sta bila oba na zaslišanju povsem hladna in nista kazala čustev.

V ZDA letno obravnavajo približno 20 primerov, ko kakšna ženska iz takšnega ali drugačnega razloga izkoristi nosečnico tik pred porodom, pridobi njeno naklonjenost, jo pokonča in ji iz trebuha izreže otroka, nato pa trdi, da je otrok njen.