Iz odtoka potegnili trupelce dojenčka

GRIMSBY – Vodovodar je v odtoku našel ostanke novorojenčka in to tri leta potem, ko je bil tja odvržen. Za dejanje so prijeli mamo Sinead Connett iz Grimsbya in jo tudi za 12 mesecev poslali v zapor.

29-letna strokovnjakinja za odnose z zaposlenimi je na sodišču dejanje priznala, sodnica pa ji je dejala, da svojemu sinu ni privoščila dostojanstva niti v smrti, saj je njegovo telesce tri leta pustila v kanalizaciji hiše njenih staršev.

IB Times razkriva, da naj bi malček bil že mrtev, ko je bil tja odvržen. Res pa je, da tega niso mogli z gotovostjo trditi. Ugotovili so le, da je lobanja malčka bila počena, a te poškodbe bi lahko nastale ob odstranjevanju trupelca iz odtoka. Obdukcija ni pripeljala do konkretnega zaključka.

Na začetku je Connettova trdila, da nihče ni vedel za njeno nosečnost, saj da je bil otrok taksistov, ki jo je nekega dne posilil. Kasneje se je izkazalo, da temu ni bilo tako. Oče je bil namreč njen partner. Postregla je še z eno različico in sicer, da je bil otrok mrtvo rojen. Ker ga ni mogla oživeti, se je odpeljala do hiše staršev in ga odvrgla.