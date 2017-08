Iz morja potegnili žensko truplo brez glave

KØBENHAVN – V danski prestolnici je mimoidoče včeraj šokiral pogled v Baltsko morje. V njem so zagledali žensko truplo brez glave, pa tudi brez rok in nog. Hitro je stekla preiskava in potrdilo se je, da gre za pogrešano 30-letno novinarko Kim Wall.

Policija je prijela tudi osumljenca. Krvavo dejanje je baje zagrešil Peter Madsen, inovator, na podmornici, ki jo je izdelal sam. Peter je najprej trdil, da je novinarko odložil v prestolnici, kasneje pa je priznal, da je njeno truplo odvrgel v morje, medtem ko naj bi bila njena smrt nesreča.

Izginotje Wallove je 10. avgusta prijavil njen partner. Independent poroča, da je odšla na testno plovbo z 18-metrsko podmornico UC3 Nautilus, vendar se ni vrnila.