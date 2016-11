Iz ljubosumja je ubil 17-letno Ano

NAŠICE – Prebivalci Koške med Našicami in Osijekom so v ponedeljek blizu železniške postaje našli truplo 17-letne Ane, policija pa je kmalu prijela 23-letnega morilca M. Š. Ta je v nedeljo po krajšem prepiru dekle večkrat zabodel z nožem, je sporočila policija in še, da sta bila 23-letnik in 17-letnica par, motiv za zločin pa najverjetneje ljubosumje. M. Š. se ni predal sam, izsledila ga je policija, ki doslej z njim ni imela nikakršnega opravka; obtožili ga bodo umora, za zločin pa je zagroženih najmanj deset let zapora.



Dekle je več kot desetkrat zabodel v zgornji del telesa, smrtonosen je bil rez po vratu. Sorodniki in prijatelji nesrečne najstnice so šokirani, Ano so vsi opisali kot prijetno dekle, ki nikoli ni povzročala težav. »Krasna punca, prijetna. Družila se je s svakinjo, čuvala njenega otroka. Bila je mirna in tiha, v šoli pridna,« je povedal njen stric Pavo. S starši je živela v hiši v Ordanji blizu Koške. Včasih se je zvečer s prijateljicami dobila v klubu v Koški in potem prespala pri bratu Zvonimirju, ki je poročen in ima otroka, tega je pogosto čuvala. Poleg tega je imela Ana, ki je 17 let dopolnila pred manj kot mesecem dni, še enega starejšega brata.



»Tast se je šel sprehajat kot vsako jutro. Vrnil se je po nekaj minutah, pretresen, da je videl ubito dekle,« je povedala ženska, ki živi v bližini kraja napada, in dodala: »Na videz smo jo poznali, včasih je ob koncih tednih prišla na obisk k bratu, ki živi nekaj ulic stran. Menda je bila s hrbtom naslonjena na zid, ko so jo našli,« je povedala soseda. V tistem naselju ob 1. uri ugasnejo javno razsvetljavo, po prvih informacijah je Ana umrla med drugo in sedmo uro; nekateri sosedi so slišali krike, drugi niso slišali ničesar. Na kraju zločina so našli tudi njeno kolo, ki ji ga je podarila prijateljica – ta ga je najprej hotela prodati, potem pa ga je raje podarila Ani zaradi njenega slabega finančnega stanja.