Ivan je ubil sina (34)

KRUŠEVICA – Ivan Rašič (67) je med pretepom zabodel sina Milana (34) v predel vratu. Rana je bila usodna, saj je moški izkrvavel, in to pred očmi očeta in matere. Njegove poslednje besede naj bi bile: »Oče, ubil si me.« Ivan je nato krvave roke dal na obraz in zajokal. Nemočna Milanova mama Milinka je ob dogajanju kričala.

Napadel mamo, mož jo je branil

Milinka je spregovorila z novinarji Kurirja in povedala, da je sin ponoči prišel domov pijan in napadel očeta. Najprej naj bi se lotil nje, a ji je mož Ivan stopil v bran. Sledila sta prerivanje in pretep. Najprej s kozarcem, potem pa je pograbil še kladivo. Ivan je segel po nož in ga po prerivanju na stopnišču sinu zaril v vrat. Takoj je poklicala reševalce, a mu ni bilo več pomoči. Ivan se je policiji predal.

Oče sinu želel smrt

Pokojni Milan ni bil zaposlen, policiji pa je bil dobro znan zaradi nasilništva. Meščani znajo povedati, da se je čez lastnega sina pritoževal tudi Ivan, ki naj bi prosil boga, da njegovega lastnega sina nekdo ubije. Do njiju naj bi bil nasilen, redno naj bi jima tudi jemal denar.