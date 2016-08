Italijani prijeli tihotapca ljudi iz Celja

ŠTANDREŽ – V vasi Štandrež pri Gorici je prejšnji teden finančna straža aretirala dva slovenska državljana iz okolice Celja, ki sta čez mejo nezakonito prepeljala dva državljana Kosova, poroča primorski.it. 54-letnik in 52-letnik sta finančnikom povedala, da sta namenjena v Francijo in da sta Kosovca slučajno srečala na bencinski črpalki. Njuna zgodba pa je zvenela sumljivo, saj sta imela v avtu več kovčkov, eden od njiju pa je na sebi imel 2070 evrov.

Finančni stražniki so zato kosovska državljana ovadili, Slovenca pa priprli: eden izmed njiju, ki so mu v preteklosti že sodili zaradi nudenja pomoči pri nezakonitem priseljevanju, je bil obsojen na 17 mesecev in 24 dni zaporne kazni ter plačilo 33.334 evrov, drugi pa je bil obsojen na pogojno kazen 14 mesecev in 6 dni ter na plačilo iste vsote.