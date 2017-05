Islamska država prevzela odgovornost za krvavi napad na kristjane

KAIRO – Džihadistična skupina Islamska država je prevzela odgovornost za petkov napad na avtobus, na katerem so bili koptski kristjani, je poročala tiskovna agencija skupine Amaq. »Islamska država je izvedla včerajšnji napad v Minji, tarča je bil avtobus s kopti, v katerem je življenje izgubilo 32 ljudi.« Egiptovski premier je v petek sicer dejal, da je v napadu umrlo 29 ljudi.

Napad se je zgodil, ko so oboroženi napadalci streljali na avtobus, ki je bil na poti do samostana Anba Saumel v bližini mesta Minja, kjer živi veliko koptskih kristjanov. Egiptovski kopti so bili žrtve tudi v napadih decembra lani in aprila letos. Takrat je bilo ubitih več deset ljudi. Odgovornost za napada je tudi takrat prevzela skrajna skupina Islamska država, ki je hkrati napovedala nove napade na kopte v Egiptu.

Kopti predstavljajo približno 10 odstotkov prebivalcev Egipta, ki jih sicer šteje 92 milijonov.