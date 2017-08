Islamska država prevzela odgovornost tudi za napad v Cambrilsu

BARCELONA – Voznik kombija, ki je v četrtek v Barceloni ubil 13 ljudi, je morda še vedno živ in na prostosti, je v petek pozno zvečer sporočila španska policija. Pred tem so poročali, da je bil voznik ustreljen med drugim napadom z vozilom v Cambrilsu, zahodno od Barcelone.

Iščejo 22-letnika

Kot je za lokalno televizijo dejal prvi mož policije v Kataloniji Josep Lluis Trapero, ne more potrditi, da je bil voznik kombija med petimi ubitimi napadalci. »To je še vedno možnost, a vse manj verjetna,« je dejal. Doslej je za glavnega osumljenca za napad v Barceloni veljal 17-letni Moussa Oukabir, ki ga je policija kasneje ubila v Cambrilsu. Španski mediji sedaj kot voznika navajajo v Maroku rojenega 22-letnega Younesa Abouyaaqouba, ki naj bi živel v kraju Ripoll, severno od Barcelone. Prav tam je policija v petek aretirala tri osebe, eno pa v kraju Alcanar.

Oukabir je menda z dokumenti svojega brata najel tako kombi, ki je bil uporabljen za napad v Barceloni, kot tudi kombi, ki so ga kasneje našli v mestu Vic in je po domnevah policije služil kot vozilo za pobeg.

Islamska država je prevzela odgovornost tudi za napad v Cambrilsu.

Abouyaaqoub je torej najverjetneje še vedno na begu. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP obstajajo policijski namigi, da je bel kombi, ki naj bi bil povezan z napadi, lahko tudi že prečkal mejo v Francijo.

Mrtvih 13 oseb, sedem jih je v kritičnem stanju

Voznik je v četrtek zbežal iz kombija in pobegnil policiji, potem ko je na aveniji La Rambla v središču Barcelone ubil 13 ljudi, več kot 100 je bilo ranjenih. V petek zjutraj je policija ubila pet ljudi, ki so z vozilom napadli pešce v Cambrilsu, pri čemer je umrla ženska, šest ljudi je bilo ranjenih. Kot je dejal Trapero, je en sam policist ubil štiri napadalce. Pri sebi so imeli nože, nosili pa so lažne eksplozivne pasove. Policija je sporočila identiteti še dveh ubitih napadalcev: gre za 18-letnega Saida Aallaaja in 24-letnega Mohameda Hychamija. Vsi trije teroristi so državljani Maroka. Za napadi je menda odgovorna teroristična celica, ki jo sestavlja najmanj 12 mladih moških, med katerimi so očitno tudi mladoletniki. Policija aretirala štiri ljudi, med njimi Oukabirjevega brata. Oče, ki je v Maroku, je sicer zanikal, da bi bila njegova sinova skrajneža.

Španci pretreseni

Gre za zadnja v nizu terorističnih napadov v Evropi v zadnjih 13 mesecih, v katerih so napadalci uporabili vozila. Doslej identificirane smrtne žrtve prihajajo iz Španije, Italije, ZDA, Kanade, Belgije in Portugalske. Pet žrtev še niso identificirali. Ranjenih je bilo 126 ljudi. Danes je v bolnišnici po napadih v Barceloni in Cambrilsu še 54 ranjenih, od tega jih je 13 v kritičnem stanju. Danes je bil pri njih predviden obisk španskega kralja Felipeja in kraljice Letizie, oblasti pa razmišljajo, da bi v državi zvišale raven teroristične ogroženosti na najvišjo možno.