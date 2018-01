Iskrici Martina in Dorje za vedno ugasnili v hudi nesreči

BREGANA – Smrt je vzela par, ki je komaj začel živeti. V prometni nesreči blizu meje s Slovenijo sta umrla Martin Kodrić (23) in Dorja Kluković (23), nedaleč stran od njunih hiš v Bregani.

»Martin je bil dober in pošten, fant na mestu. Ko je igral na kitaro, je bilo nekaj zares posebnega. Dorja je bila prelepa. Vse bi dal za njiju,« je povedal neutolažljivi prijatelj pokojnih, katerih življenje se je mnogo prehitro končalo v ponedeljkovi nesreči. nesreči. Kot razkriva policija, sta se z renault cliom vozila iz Samobora proti domu. Za volanom je sedel Martin, ki je v levem ovinku izgubil nadzor nad avtom. Zletela sta s ceste, zadela znak, drevo in še ograjo. V obračanju je njuni telesi vrglo iz vozila. Rane so bile za oba prehude.

»Bila sta punca in fant. To je bila ljubezen, tista prava ljubezen. Bil mi je kot mlajši brat in tako težko mi je, da vam ne znam opisati. Komaj sta začela živeti,« pripoveduje prijatelj, s katerim sta delala skupaj na morju.

Policija potrkala na vrata

Zgodaj zjutraj, po opravljenem ogledu, so policisti potrkali na vrata družin pokojnih. V šoku smo, pripovedujejo Dorjini sosedi, ki o njej ne znajo povedati slabe besede. Pokojna je bila ljubiteljica psov, enega je celo posvojila, prav tako je volontirala v tamkajšnjem združenju za zaščito živali.

Martinovi so se v torek v tišini zbrali v družinski hiši v Bregani. Na ograji je svetila sveča in oznanjala tragedijo. Besed zaradi žalosti niso zmogli izreči.