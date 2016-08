Iskala sta jamo in zašla

Hrvaški gorski reševalci so v petek popoldne na južnodalmatinskem otoku Mljet reševali starejšega moškega, ki je s sinom zašel med iskanjem Odisejeve jame v okolici mesta Babino polje. Petinšestdesetletnik je padel s skal v prepad in si poškodoval glavo, desno roko in kolena. Čeprav so bile rane zgolj površinske, je potreboval pomoč.



Oče in sin sta zašla, ker sta sicer znano in priljubljeno turistično znamenitost iskala brez navodil, poleg tega so oznake in smerokazi o Odisejevi jami, poročajo hrvaški mediji, redke in slabo vidne. Turista sta po skalovju blodila brez vode ali druge tekočine, zato sta reševalca, ki ju je spremljal pes Zagy, dehidriranemu očetu najprej dala piti, nato pa je izčrpanega in prestrašenega v oskrbo prevzel dežurni zdravnik mljetske ambulante.



Hrvaška gorska reševalna služba je po akciji, ki je imela srečen konec, znova poudarila, da se na tem območju kaj takega ni zgodilo prvič, obenem pa pozvala odgovorne na otoku, naj končno obnovijo in bolje uredijo oznake na poti k Odisejevi jami, ta leži ob južni obali in že zunaj Nacionalnega parka Mljet.