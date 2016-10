Iskal sina, ubil očeta in soseda

ZAGREB – Hrvaška policija je prijela moškega, ki ga sumijo, da je v četrtek v Zagrebu s hladnim orožjem, najverjetneje z nožem, ubil 67-letnega Vlada Plešeja in 42-letnega Ivico Pilijo. Večkrat sta bila zabodena, tik pred odkritjem trupel pa je nekdo videl iz hiše prihajati mladega moškega. Preiskava še poteka, je povedal predstavnik policijske uprave in dodal, da so osumljenca D. B. prijeli že v četrtek zvečer, nekaj ur po umorih, ki ju je zakrivil okoli 17. ure.



V četrtkovem jutru se je D. B. menda v spremstvu več močnih mladeničev, poročajo hrvaški mediji, pripeljal pred hišo Plešejevih, pretil in trobil. Iskal je Plešejevega sina. Po neuradnih informacijah so motiv za umor družinske razprtije. Sin umorjenega Vlada, star je 23 let, in njegovo dekle sta se sprla z njenim nekdanjim izbrancem, s katerim ima otroka. Prepir se je vnel, ker je mlada ženska pred nekaj dnevi otroka odpeljala iz vrtca, ne da bi za to povedala nekdanjemu partnerju, ta pa je v tem videl ugrabitev in jo prijavil policiji. Ta menda išče žensko, njeno hčer in sina pokojnega Plešeja, ki je tudi prijavljen zaradi ugrabitve.



»Ubili so ju, oba sta mrtva,« je ječala hči umorjenega Pilije, poročajo hrvaški mediji. Gordana, žena ubitega Plešeja, je povedala, piše hrvaški Jutarnji list, da je šla tistega dne kot običajno v službo, ko so jo okoli 18. ure poklicali in povedali za tragedijo. V hiši je bilo menda več otrok, kaj natančno se je dogajalo, pa bo pokazala policijska preiskava.