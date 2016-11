Iskal psa in zgrmel v smrt

MANCHESTER – Policija je razkrila podrobnosti tragedije, ki je pretresla Veliko Britanijo. Dvainštiridesetletni Gary Chilton iz Manchestra je s prijatelji letoval v kampu za avtodome Ty Gwyn. Usodnega dne je njegova terierka Maggie pobegnila s povodca. Sprva jo je iskal po kampu, nato pa sedel v avtomobil in se odpravil do bližnjega klifa. Z land roverjem se je peljal preblizu roba in zaradi neprevidnosti zgrmel več kot 45 metrov v globino.



Priča Andrew Johnson je razkrila, da je pokojnik popival, preden je sedel za volan. »Zapeljal se je do vrha polja, nato pa avto obrnil s pomočjo ročne zavore. A je avtomobil začel drseti do roba klifa in na koncu padel v globino.« Obdukcija je potrdila, da je bil Gary močno opit. V krvi je imel kar trikratnik dovoljene količine alkohola, če bi zvrnil še kozarček več, bi lahko zaradi zastrupitve umrl. To pa ni vse, v krvi so mu odkrili tudi antidepresive, kar je še dodatno omejilo njegovo presojo in sposobnost vožnje. Dokazov, da bi želel zagrešiti samomor, ni. Vozilo pred nesrečo ni imelo nobenih mehanskih okvar, med padcem je bilo v tretji prestavi. »Med nesrečo smo imeli zelo šibek radijski signal, a nam je uspelo na pomoč priklicati obalno stražo,« se spominja policist Matthew Thomas. »Videl sem vozilo v globini in se odločil plezati, da bi pomagal. Na dnu sem moral zabresti v vodo, ker je bil del vozila že potopljen. Gary je imel obraz pod vodo. Dvignil sem mu glavo in mu poskušal dati prvo pomoč, vendar so bili valovi premočni.«



Kmalu za tem so prišli predstavniki obalne straže in prevzeli reševanje. Na kraju nesreče so ga razglasili za mrtvega.