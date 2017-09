Iskal gobe in našel kosti dojenčka

DARMSTADT – Neimenovani moški je 9. septembra med nabiranjem gob v gozdu v nemškem Viernheimu naletel na torbo za previjanje, v kateri je odkril posmrtne ostanke dojenčka. Policija je ugotovila, da so najdene kosti pripadale dečku, zdaj pa bi radi izvedeli, kako je umrl, zato so se obrnili na javnost. Radi bi odkrili njegovo identiteto in izsledili njegovo mamo. V ta namen so objavili fotografije torbe in nekaterih predmetov, ki so bili v njej.

9. septembra je v gozdu odkril torbo za previjanje.

Po prvem pregledu kosti so ugotovili, da pripadajo novorojenčku, staremu med enim in tremi tedni. Še vedno ne vedo, kako dolgo je otrok mrtev. V času smrti je bil oblečen v bodi s kratkimi rokavi in kapuco. V torbi sta bili tudi dve steklenički. Policisti so prepričani, da jih bodo najdeni premeti slej ko prej pripeljali do matere in identitete nesrečnega otročička. Na pobudo župana mesta Viernheim bodo otroka pokopali na mestnem pokopališču, kjer bo lahko našel svoj poslednji mir.

Preiskava je že pritegnila prve odzive. Nekateri sumijo, da so kosti povezane s primerom iz Mittelhessna, kjer je kmalu po rojstvu decembra 2015 izginil novorojenček. Mati otroka je v zaporu, kjer prestaja devetletno zaporno kazen. Posmrtnih ostankov malčka niso nikoli odkrili.