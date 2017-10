Iščejo žensko iz vzhodne Evrope: ve ona, kje je Maddie?

LONDON – Elektronski poštni naslov staršev Madeleine McCann, ki je pred 10 leti izginila na Portugalskem, so zasuli s sovražnimi naslovi. Potem ko je bilo za iskalno akcijo porabljenih 12 milijonov funtov, je policija dobila še dodatnih 154.000 funtov za nadaljevanja iskanja ženske, ki naj bi bila ključna priča. Starša sta pred približno dvema mesecema z javnim pozivom prosila ljudi, naj ju prenehajo napadati in jima pošiljati sovražna sporočila. »Vsakič, ko dobimo kakšno pozitivno vest, ljudje negodujejo. Vedno hujše je. To traja že 10 let,« je dejal družinski prijatelj McCannovih.

Policija je zdaj usmerila vso pozornost v iskanje ženske iz vzhodne Evrope, ki naj bi razpolagala z dokazi o izginotju takrat triletne Madeleine. Menijo, da je živela v bližini letovišča Praia de Luz, iz katerega je Madeleine izginila neznano kam. Ženska je nedolgo po tem, ko je umrl njen mož, zapustila državo, kje je, pa ne ve nihče.

»Morda je videli ali slišala nekaj, kar se njej ni zdelo pomembno, za nas pa bi bilo izjemno pomembno,« je dejal vir iz policije.