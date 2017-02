Incident na znanem smučišču: mrtvo pijan napadal vse po vrsti

KOPAONIK – Na znanem srbskem smučišču se je znašel pijan moški ali pa je bil pod vplivom težkih drog, poroča Telegraf. Moški, oblečen v trenirko in superge, je začel nadlegovati smučarje in obiskovalce, ki so prestrašeni poklicali redarje. Začelo se je prerivanje in prepiranje, končalo pa se je s krvavim nosom omamljenega obiskovalca.

Na kraj dogodka je prišla tudi policija, ki je nasilneža odpeljala v pridržanje.