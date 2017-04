Huda nesreča na morju pri Dubrovniku: najmanj dva mrtva

DUBROVNIK – V Koločepskem kanalu nedaleč od Dubrovnika sta v torek zvečer trčila ladja dubrovniške luške kapitanije in gumenjak. Pri tem sta umrla dva človeka, pet ljudi še pogrešajo, je sporočilo hrvaško ministrstvo za morje, promet in infrastrukturo. Dve osebi s čolna sta bili lažje poškodovani. Iskanje pogrešanih še poteka.

Ladja pristaniške kapitanije je opravljala naloge nujne medicinske pomoči in je plula proti otoku Mljet, ko je v torek okrog 21. ure trčila v čoln, v katerem je bilo devet hrvaških gostinskih delavcev, je v sporočilu zapisalo hrvaško ministrstvo.

Na kraju dogodka so iz morja rešili dva človeka, ki sta bila v trčenju lažje poškodovana, dva pa sta umrla. Ostale intenzivno iščejo z več plovil. Glede na temperaturo morja še obstaja možnost, da najdejo preživele, je danes za hrvaški radio povedal Boris Maduna iz centra za iskanje in reševanje.

Spletni portal durbovacki.slobodnadalmacija.hr je neuradno poročal, da so bili na gumenjaku gradbeni inženirji in gostinci, ki so na otoku Lopud urejali novo restavracijo in so se vračali proti Dubrovniku.