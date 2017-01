Huda nesreča avtobusa z dijaki: najmanj 16 mrtvih in 39 ranjenih

VERONA – Na avtocesti na severu Italije blizu Verone se je v petek zvečer madžarski avtobus zaletel v steber in zagorel. Po podatkih gasilcev je umrlo najmanj 16 ljudi, 39 pa je ranjenih. Na avtobusu, ki se je vračal iz Francije na Madžarsko, so bili večinoma madžarski dijaki, stari od 16 do 18 let. Nesreča se je zgodila malo pred polnočjo, poškodovance pa so odpeljali v bolnišnico v Verono, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa

Med žrtvami bi lahko bil tudi francoski voznik avtobusa s svojo družino, je sporočila italijanska tiskovna agencija Agi. Dijaki so se sicer vračali s šolskega izleta v Franciji.

Gasilci so povedali, da je bilo na avtobusu okoli 50 ljudi. Vzrok nesreče za zdaj še ni znan.