Hrvati pri Gruškovju aretirali policiste, ki so sodelovali s tihotapci

GRUŠKOVJE, MACELJ – Na slovensko-hrvaškem mejnem prehodu Gruškovje-Macelj poteka obsežna akcija oziroma nadzor nad mejnimi in prometnimi policisti.

Po poročanju hrvaškega spletnega portala Index.hr naj bi policija dveh policijskih uprav izvedla več aretacij zaradi zlorabe položaja. Osumljene policiste so zjutraj in dopoldne podrobno izprašali, informacij o morebitnem priporu pa hrvaški novinarji še nimajo.

Na desetine ton tobaka

Eden od osumljenih naj bi kot mejni policist na mejnem prehodu Macelj (na naši strani Gruškovje) uigrani ekipi tihotapcev omogočil neoviran prevoz na desetine ton tobaka. Da bi jim pogledal skozi prste, naj bi prejel mastno podkupnino. Po informacijah hrvaškega portala to ni edini primer, ampak naj bi bilo na mejnih prehodih v okolici več policistov, ki so na podoben način zlorabili položaj.

Policisti so na skupino mejnih policistov pozorni že dlje časa. Ko so zbrali dovolj dokazov, pa so šli v akcijo, jih privedli in z njimi opravili razgovore. Kakšno funkcijo so v teh primerih imeli prometni policisti, še ni znano, neuradno pa naj bi tudi oni prejemali podkupnino. Šlo naj bi za organizirano skupino, primer pa vodi Uskok.