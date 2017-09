Hrvaški »Fritzl«: hčer je posilil najmanj 1500-krat

ZADAR – Na Hrvaškem so moškega(51), ki je leta telesno in duševno zlorabljal družino, obsodili na 40 let zapora. Svojo najstarejšo hčer je več let posiljeval, tako da je imela dva splava, enega otroka pa je rodila, poroča 24 sata. Moški je fizično in psihično zlorabljal tudi ženo in ostalih pet otrok. Pristojne službe so bile medtem gluhe za pozive njegovih žrtev na pomoč.

Obsojeni Zadrčan je 16 let posiljeval svojo hčerko.

Spolno jo je zlorabil več kot 1500-krat

Sodišče je ugotovilo, da je 51-letnik spolno zlorabil svojo hčerko več kot 1500-krat med njenim 12. in 28. letom. Šele ko ga je lani ena od hčera prijavila policiji, so ga prijeli in je končal v preiskovalnem zaporu. Hrvaškega »Fritzla« je policija večkrat obravnavala zaradi kaljenja javnega reda in miru ter nasilja v družini.