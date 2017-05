Hells Angelsi iščejo pogrešano čivavo

Ko je iz kabine tovornjaka v Leipzigu izginila drobna čivava, pripadniki zloglasnih motoristov Hells Angels, ki jih v Nemčiji povezujejo s tihotapljenjem drog, prostitucijo in drugimi organiziranimi zločini, niso dolgo razmišljali: nemudoma so ponudili pomoč pri iskanju psičke, ki sliši na ime Cookie. Njena lastnica je voznica 40-tonskega tovornjaka in prvega maja jo je vzela s sabo na pot.



Ustavili sta se v Leipzigu, kjer je voznica pomagala raztovarjati tovor – navadno do koncertnih dvoran pripelje klavir in druga glasbila –, ko se je vrnila v kabino, pa je ugotovila, da njenega kužka ni nikjer. Ker so vrata tovornjaka dva metra nad tlemi, kar je seveda previsoko za čivavo, in ker so bili v kabini še vedno njena denarnica, mobilni telefon in drugi vrednejši predmeti, je hitro sklepala: Cookie ni skočila iz kabine, ugrabili so jo! V zameno za vrnitev kužka je ponudila 1500 evrov nagrade, a ugrabitelji se ji niso oglasili. Niti policisti ji niso bili v pomoč.



A zdaj, po treh tednih, se bo morda le kaj premaknilo. Herbert Jaddatz, vodja združenja, ki skrbi za pomoč malim živalim, je sklenil pomagati Cookiejini lastnici, pri tem pa je uporabil svoje zveze pri Hells Angelsih. »Dobri in prijazni ljudje so. Poleg tega imajo radi živali,« je povedal Jaddatz. Cookie, ki je bolna, ima alergijo in mora uživati posebno hrano, je težka okoli 2,5 kilograma, ima dokaj velika ušesa, od glave do zadnjice pa ji po hrbtu teče temna črta. »Prinesi Cookie na kraj, kjer jo lahko prevzamemo, sicer se bo položaj zate poslabšal,« je Jaddatz prek facebooka posvaril živalskega tatu in poudaril, da nikakor ne gre za grožnjo. Motoristi so se precej lotili naloge, kar 154 se jih vozi po območjih, kjer naj bi videli čivavo, obenem pa nadzorujejo neko stanovanje, kjer so opazili sumljivega človeka, je povedal Jaddatz.