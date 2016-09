Hčerko pretepel s kijem, jo zažgal in odvrgel v jezero

SYRACUSE – Sodišče je spoznalo Ryana Lawrencea krivega za smrt 21 mesecev stare hčerke Maddox. Lawrence bo v zaporu 25 let. Lawrence je hčerkico odpeljal na osamljeno območje, jo pretepel z bejzbolskim kijem, nato pa njeno telo zažgal in tri ure opazoval, kako je gorelo. Ostanke je nato odvrgel v jezero Onondaga.

Na sodišču je sadistični oče priznal, da je deklico pretepel do smrti zaradi besa, ker je bila po uspešnem boju z rakom na očesu deležna toliko pozornosti. Da ima punčka težave z očesom, so ugotovili kmalu po njenem prvem rojstnem dnevu. Več mesecev so jo nato vozili na kemoterapije, prestala pa je celo zelo zahtevno operacijo.

Mediji poročajo, da je Ryan že pred zločinom kazal znake psihičnih motenj, vendar ga policija zaradi tega nikoli ni aretirala. Da ima resne psihične težave, je bilo razbrati tudi iz pisma, ki ga je napisal dekličini materi, preden je s hčerkico izginil.