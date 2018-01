Hčerki porinila križ v grlo

Porota v ameriškem mestu Oklahoma je 51-letno Juanito Gomez spoznala krivo umora 33-letne hčerke Geneve Gomez, katere truplo so našli na tleh Juanitinega stanovanja avgusta 2016.

Truplo umorjene je ležalo na tleh, položeno v obliki razpela, na prsih pa je imela križ, je tedaj sporočila policija. Njen fant je med sojenjem pričal, da obraz Geneve, ko je videl truplo, ni bil prepoznaven.

Iz hčerke izganjala hudiča

Njena mama je policiji priznala, da so bile modrice na rokah posledica boja, ko je »poskušala iz hčerkinega telesa spraviti satana«. Razkrila je še, da ji je v grlo porinila medaljon in križ ter da jo je večkrat udarila v obraz. Sosedi mame in hčerke so bili sicer prepričani, da je njun odnos dober.

Psiholog je ocenil, da je Gomezova prištevna in se ji lahko sodi. Pred tem je priznala, da se je le pretvarjala, da trpi za izgubo spomina.