Hčer (12) je prisilila, da se je prostituirala za pet evrov

SALERNO – Prebivalci italijanskega mesta so bili zgroženi, ko so izvedeli, da je domačinka svojo 12-letno hčer silila v prostitucijo, je poročala Repubblica.

Enaintridesetletnica naj bi v obdobju med junijem in septembrom 2016 deklico vozila k starejšemu moškemu, s katerim je nato morala občevati. Za take spolne usluge je moški žensko plačeval z majhnimi vsotami: od pet do 15 evrov. Ženska se je z moškim pogovarjala po telefonu in se pretvarjala, da je 12-letnica. Z otroškim glasom se je dogovarjala za obiske pri moškem na domu.

Žensko so po preiskavi orožniki priprli in jo čaka sojenje.