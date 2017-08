Harvey zahteval življenja starih staršev in njunih štirih vnukov

HOUSTON – Število potrjenih žrtev poplav, ki jih je povzročil orkan Harvey, je danes naraslo na 22, potem ko so reševalci našli potopljen kombi s šestčlansko družino, poročajo tuje tiskovne agencije. Guverner Teksasa Greg Abbott je medtem na novinarski konferenci ocenil, da so posledice divjanja Harveyja precej hujše od orkana Katrina pred 12 leti.

Kot je sporočila policija v Houstonu, so v kombiju, ki so ga odnesle poplavne vode, našli šestčlansko družino starih staršev in njunih štirih vnukov, starih od šest do 16 let. Pogrešili so jih v nedeljo, ko so se hoteli umakniti pred naraščajočimi vodami, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Teksaški guverner Greg Abbot je medtem posvaril, da bodo posledice Harveyja, ki se je kot tropska nevihta zdaj premaknil na mejo med Teksasom in Louisiano, precej večje od tistih, ki jih je povzročil orkan Katrina v New Orleansu in okolici pred 12 leti, ali pa orkan Sandy, ki je leta 2012 opustošil vzhodno obalo ZDA.

Abbott je ocenil, da bo škoda po Harveyju presegla 120 milijard dolarjev, kolikor jih je zahtevala Katrina leta 2005.

Padel je rekord

Abbott je še povedal, da so v zasilnih zatočiščih v Houstonu nastanili okoli 8500 ljudi, ki so jih rešili iz poplavljenih domov. Opozoril je, da se bo verjetno število smrtnih žrtev še povečalo, saj še vedno niso iz najhujšega. »Še vedno rešujemo življenja,« je dejal tudi direktor zvezne agencije za izredne razmere (Fema) Brock Long.

Pri reševanju trenutno sodeluje okoli 14.000 pripadnikov teksaške nacionalne garde, skupno pa naj bi vpoklicali še dodatnih 10.000 vojakov, tudi iz drugih zveznih držav, še poroča AFP.

Long je še povedal, da so pri Femi že zabeležili 210.000 gospodinjstev, ki potrebujejo oziroma bodo potrebovala zvezno pomoč. Za nujno pomoč so pri tej agenciji že namenili 37 milijard dolarjev.

Položaj se očitno ne bo izboljšal še nekaj dni. Vremenoslovci napovedujejo dodatne obilne padavine za še nekaj dni, čeprav so že zdaj rekordne. V 58 urah je na območju zapadlo več kot 1250 litrov dežja na kvadratni meter, kar je rekord za celinsko Ameriko. Vihar se trenutno premika proti severovzhodu, po napovedih pa naj bi razpadel šele prihodnji teden nekje nad zvezno državo Tennessee.